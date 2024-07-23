Євросоюз виділить «Укрзалізниці» майже €43 мільйони на будівництво євроколій

Європейський Союз виділить «Укрзалізниці» майже €43 мільйони на будівництво нових маршрутів, ремонт колій та інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

У рамках проєкту планують відремонтувати залізницю та побудувати євроколію на ділянці Чоп — Львів. А на ділянці Львів — Чернівці — Вадул-Сірет — держкордон — спроєктувати рекострукцію залізниці з будівництвом євроколії та електрифікацією.

Євроколію з електрифікацією зведуть і на ділянці Павлове-2 / Матьовце — Ужгород. На ділянці Чоп – Ужгород планують електрифікувати євроколію.

Також розроблять стратегію реконструкції Львівського залізничного вузла з перспективою розширити його євроколією. «Укрзалізниця» проведе експертизи проєктів і ділянок Ковель — Ягодин — держкордон та Медика/Мостиська ІІ — Львів (Скнилів) на відповідність вимогам TSI.

Українські потяги рухаються широкою колією (1 520 мм), прокладеною на теренах країн колишнього СРСР (Литва, Латвія, Естонія і Білорусь). Тим часом більшість країн Євросоюзу, окрім Іспанії та Португалії, послуговуються вузькою колією (1 435 мм).