Вибори президента Молдови: Стояногло визнав поразку

Кандидат у президенти Молдови Олександр Стояногло визнав поразку на виборах за два дні після того, як оголосили результати другого туру голосування.

Про це передає молдовське видання NewsMaker.

За його словами, це «не остаточна поразка, а лише програна битва», а «наша боротьба за стабільну й квітучу Молдову тільки розпочинається».

Олександр Стояногло — колишній генпрокурор, якого підтримують проросійські опозиційні партії. У другому турі виборів за нього свій голос віддали 750 тисяч людей, або 44,67%. Тим часом за проєвропейську президентку Майю Санду — майже 930 тисяч виборців, або 55,33%.