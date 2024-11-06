Перша компанія-єдиноріг в Україні стала резидентом «Дія.City». Що це означає

Перша українська компанія-єдиноріг — онлайн-платформа на основі штучного інтелекту Grammarly — стала резидентом «Дія.City».

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Grammarly — ШІ-асистент для покращення комунікації англійською мовою. За даними Мінфіну, щодня платформою користуються понад 30 мільйонів людей, 70 тисяч бізнес-команд та 3 тисячі освітніх закладів по всьому світу.

«У «Дія.City» Grammarly користуватиметься найвигіднішими податковими умовами і прозорою правовою системою для розвитку та стабільної роботи в Україні. Резидентство в просторі також додасть гнучкості в працевлаштуванні людей завдяки GIG-контрактам чи на умовах трудового договору», — йдеться в заяві міністерства.

Український єдиноріг Grammarly увійшов до переліку найвпливовіших компаній за версією TIME і рейтингу Cloud 100 від Forbes, що відзначає провідні компанії в галузі хмарних технологій.

Співзасновники Grammarly Максим Литвин і Олексій Шевченко опинилися на другому та третьому місцях у списку найбагатших українців 2022 року. Їхні статки становили по $2,3 мільярда. А бізнес-видання Fast Company вже втретє включило Grammarly у список найбільш інноваційних ШІ-компаній світу.

Детальніше про «Дія.City»

«Дія.City» — це спеціальний правовий режим для IT-індустрії. Його мета — створити в Україні найпотужніший у Центральній та Східній Європі IT-хаб.

Основні засади «Дія.City» — це добровільний вступ, свобода діяльності (усі резиденти можуть самостійно обирати форми співпраці з третіми особами), невтручання держави та презумпція правомірності діяльності резидентів, стабільність (спеціальний режим запроваджується щонайменше на 25 років), екстериторіальність — режим діє по всій країни.

Головні умови режиму «Дія.City»: