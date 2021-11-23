Forbes: Засновники стартапу Grammarly стали доларовими мільярдерами. Тепер вони найбагатші українці після Ахметова

Двоє українців-засновників сервісу Grammarly стали доларовими мільярдерами після того, як капіталізація компанії зросла до $13 мільярдів.

Про це пише Forbes.

За даними видання, завдяки останньому раунду фінансування компанія змогла залучити інвестицій на $200 мільйонів. Відповідно, статки Максима Литвина та Олексія Шевченка оцінюються в $4 мільярди.

Наразі вони мають приблизно по 35% акцій своєї компанії. Ще 22% акцій належить інвесторам, які вклалися в Grammarly під час раундів фінансування у 2019 та 2021 роках. Програмісту Дмитру Лідеру, який допомагав створювати сервіс, належить 1% акцій.

У самій же компанії такі оцінки Forbes спростовують, але жодних доказів цьому не надають.

Якщо такі оцінки вірні, то це означає, що Литвин та Шевченко можуть посісти друге місце у списку найбагатших українців. За рейтингом Forbes Україна за 2020 рік, їхні статки оцінювались в $260 мільйонів. Першим тоді був Рінат Ахметов ($7,6 мільярда), а другим Віктор Пінчук ($2,5 мільярда). Однак, самі Литвин та Шевченко після успіху свого сервісу переїхали до США та отримують там профільну освіту у галузі MBA — магістра ділового адміністрування. Чи змінювали вони українське громадянство — невідомо.

Стартап Grammarly у 2009 році створили троє киян: Олексій Шевченко, Максим Литвин та Дмитро Лідер. Спершу Шевченко й Литвин хотіли розробити онлайн-сервіс, який би перевіряв твори і реферати студентів на плагіат. Зараз це онлайн-сервіс перевірки граматики, заснований на технологіях штучного інтелекту.