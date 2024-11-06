Частина українських вишів забороняє співробітникам користуватися Telegram

Низка українських університетів обмежили користування месенджером Telegram для співробітників. Зокрема, викладачам не можна обговорювати на платформі навчальний процес, а іноді навіть просто відкривати застосунок на роботі.

Про це йдеться в заявах вишів.

З 11 листопада використовувати Telegram у службових цілях заборонять у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Відповідний наказ підписав ректор університету. Інститут масової інформації (ІМІ) зазначає, що в гуртожитках закладу вай-фай уже не підтримує месенджер.

Встановлювати Telegram або використовувати його вебверсію на своїх пристроях для службових цілей наприкінці жовтня заборонив Національний авіаційний університет. А працівникам столичного університету імені Бориса Грінченка не можна встановлювати застосунок на смартфони й комп’ютери, комунікувати через нього зі студентами та передавати дані про виш. Крім того, з Telegram видалять бот університету.

До обмежень вдалися й у Львівському національному університеті імені Івана Франка, повідомив заступник декана юридичного факультету вишу Віталій Чорненький. З 1 листопада викладачі та інший персонал зобов’язані відмовитися від Telegram та замінити його іншими месенджерами чи соцмережами.

Як пише ІМІ, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича отримав листа від Міністерства освіти і науки про негайне обмеження використання Telegram ще в жовтні 2024-го. Після цього виш видав відповідний наказ, каже проректор з науково-педагогічної роботи та цифрової трансформації Андрій Верстяк.

Заступник декана факультету прикладних наук Українського католицького університету Олексій Молчановський в коментарі DOU розповів, що співробітникам забороняють Telegram для комунікації з абітурієнтами, студентами, випускниками та колегами.

Водночас представники Сумського державного університету стверджують, що жодних обмежень щодо користування месенджером не запроваджували. Але деякі внутрішні процеси вже переносять до WhatsApp.

Заборона Telegram в Україні

Держслужбовцям і військовим 20 вересня 2024 року заборонили використовувати Telegram на службі. Тепер месенджером не можна користуватись у державних органах, військових формуваннях і на обʼєктах критичної інфраструктури.

Після цього рішення невдовзі повідомили, що у Верховній Раді України обмежать використання Telegram для її працівників.

Про те, що месенджер Telegram містить у собі низку загроз для безпеки України, ще в лютому говорив представник ГУР Андрій Юсов. Тоді він казав, що Україна вибудовує комунікацію з адміністраціями всіх платформ, зокрема з Telegram, щоб працювати за правилами.

Лише 9% опитаних громадян України підтримують повне блокування месенджера, ще 54% — вважають, що його потрібно частково обмежити, наприклад, блокуючи деякі канали.