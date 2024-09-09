Опитування: 54% українців підтримують часткові обмеження Telegram

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки про поширення російської пропаганди в соціальних мережах та ставлення до повної заборони Telegram в Україні. Загалом 9% опитаних громадян підтримують повне блокування месенджера, ще 54% — вважають, що його потрібно частково обмежити, наприклад, блокуючи деякі канали.

Про це йдеться у пресрелізі КМІС.

Водночас 26% респондентів не вважають за потрібне заборони або будь-які інші часткові обмеження Telegram.

Що думають українці, які підтримують повне блокування Telegram.

Якщо Telegram сам не блокуватиме канали, що поширюють російську пропаганду і дезінформацію, то 60% українців підтримають заборону месенджера в Україні.

Ще більша кількість опитаних громадян (70%) виступає за повну заборону месенджера в Україні, якщо там не заблокують канали, які використовують військові РФ для зв’язку.

71% за те, щоб Telegram заборонили, якщо сам месенджер не заблокує канали з поширення наркотиків.

Водночас навіть за таких умов 32%, 21% та 20% відповідно проти блокування Telegram в Україні.

Серед опитаних українців 71% визнає, що поширення російської дезінформації та пропаганди в соціальних мережах є досить або навіть дуже серйозною загрозою — 33% з них вважають цю загрозу однією з найбільших. Ще 23% респондентів стверджують, що це не є значною загрозою або взагалі немає загроз, 18% визнають, що певна шкода існує.

Опитування проводили з 1 по 6 вересня 2024 року. У ньому взяли участь 1 015 респондентів з усіх областей України, крім тимчасово окупованих територій, які наразі не підконтрольні Україні. Проте частина опитаних респондентів — це внутрішньо переміщені громадяни.