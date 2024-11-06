Вибори до Сенату США: Республіканці можуть отримати більшість

У США 5 листопада стало днем президентських виборів. Разом із тим американці голосують за склад обох палат Конгресу – Сенату та Палати представників. Зараз ситуація виглядає так, що республіканці можуть отримати більшість в Сенаті.

Наразі, за президентства представника Демократичної партії Джо Байдена, демократи мають більшість у Сенаті, а республіканці – у Палаті представників.

Зараз, за прогнозами, Дональд Трамп перемагає в штаті Західна Вірджинія. Американський телеканал CNN прогнозує, що Республіканська партія забере у демократів місце у Сенаті від цього штату. Посаду, імовірну, отримає губернатор Західної Вірджинії Джим Джастіс. Це означатиме, що для переваги у новому Сенаті республіканцям знадобиться лише двоє додаткових сенаторів.

Республіканці схильні до критики військової допомоги Україні, тому їхня більшість у Сенаті США може негативно вплинути на Україну. Наприклад, наприкінці 2023 року Палата представників, де республіканці мали більшість, заблокувала пакет військової допомоги Україні на майже $61 мільярд. Рішення ухвалили лише у квітні 2024 — така затримка негативно вплинула на ситуацію в Україні, зокрема, на фронті, адже військова допомога США вичерпалася ще наприкінці 2023 року.

Допомогу Україні у США ухвалюють у декілька етапів. Обидві палати Конгресу США повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати.

Вибори до Конгресу США

Цьогоріч у США переобиратимуть 34 зі 100 сенаторів та усіх з 435 законодавців у Палаті представників Конгресу США. Усього до Палати представників балотуються 2 710 кандидатів, до Сенату – 69 кандидатів.

Членів Палати представників обирають на два роки. Більшість сенаторів обирають на шість. Водночас третину з сенаторів переобирають через два роки. На виборах до Сенату обирають двох сенаторів від кожного штату.