Королева Великої Британії Камілла іде на лікарняний через інфекційне захворювання

Королева Великої Британії Каміла скасувала низку зустрічей, запланованих цього тижня, через погіршення стану здоров’я. Лікарі діагностували їй інфекцію грудної клітки.

Про це повідомляє BBC, посилаючись на Букінгемський палац.

Подробиць щодо хвороби чи лікування 77-річної королеви не розголошують. Відомо, що вона відновлюється вдома під наглядом медиків. Герцогиня Глостерська Біргітта виступить від імені Каміли на заході The Field of Remembrance у Вестмінстерському абатстві в четвер, 7 листопада.

Каміла також не зможе бути присутньою на прийнятті в Букінгемському палаці для спортсменів-олімпійців і паралімпійців. Натомість їх прийматиме король Карл III.

Королева сподівається швидко одужати, щоб відвідати заходи пам’яті цими вихідними, йдеться в заяві палацу. Участь у таких подіях традиційна для представників британської королівської родини.