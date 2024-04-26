Король Чарльз III невдовзі повернеться до виконання державних обовʼязків після перерви через рак

Король Великої Британії Чарльз III повернеться до виконання державних обовʼязків наступного тижня після «періоду лікування і відновлення» у звʼязку з діагностованим раком.
Про це оголосив Букінгемський палац 26 квітня.
У пресслужбі зазначили, що наступного вівторка король і королева здійснять спільний візит до онкологічного центру, де вони зустрінуться з медичними фахівцями та пацієнтами. Цей візит стане першим у низці зовнішніх заходів Чарльза III, які він здійснить протягом наступних тижнів.
Крім того, у червні король і королева приймуть імператора та імператрицю Японії, що відвідають Британію з державним візитом.
Джерело в Букінгемському палаці повідомило CNN, що Чарльз зможе зустрічатися з людьми як у приміщенні, так і на вулиці, але кожна зустріч буде ретельно організована, щоб мінімізувати будь-які ризики для одужання короля.
- Востаннє Чарльз зʼявився на публіці 31 березня на католицький Великдень, коли разом з кількома членами сімʼї відвідав церкву у Віндзорі.
- Під час лікування король продовжував виконувати низку обовʼязків, отримуючи щоденні «червоні скриньки», що містять документи від уряду, які монарх має переглянути. Він також продовжував проводити приватні зустрічі, остання з яких відбулася 16 квітня з адміралом Бенджаміном Кі, першим морським лордом і начальником Військово-морського штабу Великої Британії.