Король Чарльз III невдовзі повернеться до виконання державних обовʼязків після перерви через рак

Король Великої Британії Чарльз III повернеться до виконання державних обовʼязків наступного тижня після «періоду лікування і відновлення» у звʼязку з діагностованим раком.

Про це оголосив Букінгемський палац 26 квітня.

У пресслужбі зазначили, що наступного вівторка король і королева здійснять спільний візит до онкологічного центру, де вони зустрінуться з медичними фахівцями та пацієнтами. Цей візит стане першим у низці зовнішніх заходів Чарльза III, які він здійснить протягом наступних тижнів.

Крім того, у червні король і королева приймуть імператора та імператрицю Японії, що відвідають Британію з державним візитом.

Джерело в Букінгемському палаці повідомило CNN, що Чарльз зможе зустрічатися з людьми як у приміщенні, так і на вулиці, але кожна зустріч буде ретельно організована, щоб мінімізувати будь-які ризики для одужання короля.