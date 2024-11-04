Ізраїль припинив співпрацю з Агентством ООН з допомоги палестинцям

Ізраїль офіційно повідомив Організацію Обʼєднаних Націй, що анулює угоду 1967 року, якою визнавала Агентство з надання допомоги палестинським біженцям (UNRWA).

Про це пише Reuters.

Цього жовтня в Ізраїлі ухвалили законопроєкт, що суттєво обмежує діяльність Агентства на території Ізраїлю, а також на Західному березі річки Йордан та в секторі Гази.

Ізраїль уже давно критикує UNRWA, звинувачуючи Агентство в «антиізраїльській упередженості». Ізраїль стверджує, що понад 10% персоналу Агентства в секторі Гази пов’язані з тероризмом, і що навчальні заклади під егідою організації постійно розпалюють ненависть до Ізраїлю та прославляють терор.

Від початку війни в минулому році Ізраїль заявляє, що в UNRWA глибоко проникли бойовики ХАМАС, а деякі співробітники брали участь у нападі 7 жовтня 2023 року. Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон заявив, що, «незважаючи на беззаперечні докази», ООН «не зробила нічого», щоб вирішити проблему з Агентством.

ООН і деякі західні союзники Ізраїлю побоюються, що це погіршить і без того складну гуманітарну ситуацію в секторі Гази. Водночас Ізраїль стверджує, що надає безпрецедентну кількість гуманітарної допомоги й без Агентства. Також Ізраїль розширить діяльність інших міжнародних організацій і сприятиме створенню альтернатив UNRWA.

Що передувало

На початку 2024 року Ізраїль офіційно надав дані про 12 співробітників UNRWA, які могли брати участь у нападі бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, коли вбили 1 200 людей, а 253 викрали і вивезли до сектора Гази. Reuters із посиланням на дані ізраїльської розвідки стверджував, що в нападі ХАМАС на Ізраїль брали участь 190 співробітників Агентства ООН.

Почалося розслідування. У UNRWA заявили, що звільнили підозрюваних, а в ООН пообіцяли покарати винних. Ізраїль каже, що в UNRWA багато членів ХАМАС, і країна докладає зусиль, щоб агентство припинило діяти в секторі Гази. Голова МЗС Ізраїлю Ісраель Кац стверджує, що «UNRWA — це не частина рішення, а частина проблеми». За його словами, необхідно створити нове агентство для реконструкції Гази.

Улітку в ООН визнали, що девʼять працівників агентства з допомоги палестинцям могли брати участь в атаці ХАМАС на Ізраїль. Їх звільнили.

Уже в жовтні 2024 року в Ізраїлі заборонили роботу Агентства ООН з допомоги палестинцям.