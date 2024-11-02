Reuters: У демократів є план на випадок, якщо Трамп передчасно оголосить про перемогу на виборах

Демократи готують швидку відповідь, щоб заповнити соціальні мережі та ефір закликами до спокою і терпіння під час підрахунку голосів, якщо республіканець Дональд Трамп спробує передчасно заявити про перемогу на виборах, як він зробив у 2020 році.

Про це повідомили Reuters представники кампанії та партії Гарріс.

Цього тижня кандидат від республіканців заявив журналістам, що сподівається оголосити про свою перемогу в день виборів, хоча експерти з питань виборів попереджають, що остаточний результат може стати відомим за кілька днів, особливо якщо будуть вимоги перерахувати голоси в деяких ключових регіонах.

Переможців виборів у США зазвичай оголошують провідні медіа, які аналізують результати підрахунку голосів, надані виборчими комісіями.

«Щойно він [Трамп] неправдиво оголосить про перемогу, ми готові вийти на телебачення і розповісти правду, а також підключити широку мережу людей, які можуть використати свій вплив, аби дати відсіч», — заявив в інтервʼю високопосадовець з Національного комітету Демократичної партії.

Високопоставлений представник кампанії Гарріс заявив під час телефонної конференції з журналістами, що вони «повністю очікують», що Трамп неправдиво заявить про свою перемогу ввечері 5 листопада, перш ніж будуть підраховні абсолютно всі голоси.

У 2020 році Трамп оголосив себе переможцем рано-вранці після дня виборів, за три дні до того, як про результати повідомили перші телеканали. У підсумку він програв своєму опонентові від Демократичної партії Джо Байдену. Він досі не визнав результат і продовжує стверджувати про фальсифікації.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. За місце в Білому домі боротимуться кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп і представниця Демократичної партії Камала Гарріс.

Обидва політики вже представили власних кандидатів на посаду віцепрезидента. Республіканець Джеймс Девід Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що державі доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню. Демократ Тім Волз відомий своєю підтримкою Києва і гострою критикою Трампа й Венса.