У США відправлять спостерігачів на рекордну за 20 років кількість виборчих округів

Міністерство юстиції США на президентські вибори, які відбудуться 5 листопада, відправить своїх спостерігачів до 86 виборчих округів у 27 штатах. Таку рекордну кількість за 20 років пояснюють побоюваннями щодо «неправомірного партійного впливу та тиску на виборців».

Про це повідомило Міністерство юстиції США, передає The Washington Post.

Також йдеться про сім «хитких» штатів. Спостерігачі планують відвідати шість виборчих округів у Мічигані, п’ять у Джорджії, по чотири у Вісконсині та Аризоні, по три в Пенсильванії та Північній Кароліні та один у Неваді.

Спостерігачі також будуть присутні в Каліфорнії, Флориді, Мериленді, Міссурі, Огайо та Вірджинії. У Техасі та Массачусетсі буде найбільша кількість виборчих дільниць, на яких будуть спостерігачі, — по 8 у кожній.

З таким рішенням не погодилися республіканці у Флориді та Міссурі — штатах, які заборонили федеральним спостерігачам відвідувати виборчі дільниці під час проміжних виборів 2022 року, пише WP.

Наприклад, у Флориді держсекретар Корд Берд заявив, що заборонить федеральній владі заходити на виборчі дільниці в чотирьох округах свого штату — Бровард, Маямі-Дейд, Оранж і Оцеола. У листі до Міністерства юстиції Берд написав, що закон штату не дозволяє федеральним спостерігачам перебувати на виборчих дільницях.

За його словами, федеральний нагляд може підірвати довіру виборців, тому в цих округах його адміністрація направить своїх спостерігачів.

Державний секретар штату Міссурі Джей Ешкрофт заявив, що закон штату «суворо обмежує» доступ до виборчих дільниць. Тому він припустив, що федеральним чиновникам не дозволять спостерігати за виборчою дільницею в окрузі Сент-Луїс, який був у списку Мінʼюсту США.

Вибори в США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. За місце в Білому домі боротимуться кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп і представниця Демократичної партії Камала Гарріс.

Обидва політики вже представили власних кандидатів на посаду віцепрезидента. Республіканець Джеймс Девід Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що державі доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню. Демократ Тім Волз відомий своєю підтримкою Києва і гострою критикою Трампа й Венса.