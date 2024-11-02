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Рятувальники завершили розбір завалів після влучання по місцю дислокації правоохоронців у Харкові. Яка кількість поранених

Автор:
Ірина Перепечко
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У Харкові на місці влучання по розташуванню правоохоронців уже завершили аварійно-рятувальні роботи й розбір завалів. Усього через атаку загинула одна людина і 46 постраждали.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Харківській області.

Під час розбору завалів вивезли 200 кубометрів будівельного сміття. На місці влучання працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 15 людям.

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Загалом до ліквідації наслідків ворожого влучання по житловому будинку залучили рятувальників Харківського та Івано-Франківського гарнізонів ДСНС, 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України, а також комунальні служби та кінологічні розрахунки волонтерських організацій.

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