Росіяни поцілили по місцю дислокації правоохоронців у Харкові. Один поліцейський загинув, десятки поранені

Ввечері 1 листопада росіяни атакували місце дислокації правоохоронців у Харкові. Один поліцейський загинув, десятки поранені.

Про це повідомили голова МВС Ігор Клименко та поліція Харківщини.

Приблизно о 16:05 російські війська вдарили по центру Харкова, попередньо, ракетами С-300.

Внаслідок удару загинув полковник поліції Андрій Матвієнко. Також поранень дістали 26 поліцейських, деякі з них у важкому стані.

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Крім того, внаслідок атаки постраждали четверо цивільних — три жінки й один чоловік, їхній стан — легкий і середній, пише очільник ОВА Олег Синєгубов.

Пошкоджені 20 житлових приватних і багатоквартирних будинків.