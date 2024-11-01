У Молдові заявили про масові анонімні погрози вбивства

Молдовани масово отримали анонімні телефонні дзвінки з погрозами вбивством. Про це повідомив премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан. «Сьогодні ввечері Республіка Молдова зіткнулася з безпрецедентною атакою: люди по всій країні отримують анонімні телефонні погрози вбивством», — заявив він. За його словами, погрози отримали журналісти, публічні люди й звичайні громадяни. «Ці акти залякування мають на меті лише посіяти страх і паніку, щоб люди боялися прийти на вибори», — заявив Речан. Водночас премʼєр запевнив, що державні структури забезпечать порядок і захист громадян та закликав впевнено йти на вибори. Раніше цього дня молдовська поліція повідомила про те, що громадяни масово отримують повідомлення й електронні листи, в яких їх закликають голосувати в неділю за певного кандидата й обіцяють за це гроші. Також молдовани отримують телефонні дзвінки, в яких робот обіцяє 1 500 леїв (близько 3,5 тисячі гривень) за голос за того ж кандидата.

Молдовська поліція повідомила, що реєструє тисячі таких випадків лише на годину і почала розслідування. Правоохоронці заявили, що вже встановили номер і країну, звідки приходять такі повідомлення. Вибори в Молдові Чинна президентка Молдови Майя Санду перемогла в першому турі цьогорічних президентських виборів, які відбулися 20 жовтня. За неї проголосували 42,45% виборців, а за її головного конкурента Олександра Стояногло — 25,98%. Тепер на Молдову чекає другий тур президентських виборів, призначений на 3 листопада. Одночасно з президентськими виборами відбувся і референдум про майбутнє країни в ЄС. В цілому, громадяни підтримали євроінтеграцію, однак перевага була мінімальною —50,35% молдован проголосували за майбутнє в Євросоюзі. Голосів за було більше лише на 11 277 — і то завдяки діаспорі. Попри протест, влаштований лідерами й симпатиками блоку «Перемога», повʼязаного з проросійським політиком-втікачем Іланом Шором, а також Комуністичної партії, Конституційний суд Молдови визнав дійсними результати референдуму. Так, до Конституції країни внесуть положення про те, що вступ Молдови в ЄС стає незворотньою метою.