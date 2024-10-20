Молдова звинуватила РФ у створенні штучних черг на виборчих дільницях у Росії

Молдова відкрила на території Росії дві виборчі дільниці для голосування на виборах президента. Однак МЗС Молдови вважає, що Росія штучно створила на них черги.

Про це йдеться в повідомленні МЗС Молдови.

Як зазначає NewsMaker, спершу планувалось відкрити пʼять дільниць на території РФ, однак МЗС Молдови визнало неможливим «з логістичної точки зору» організувати вибори на всіх пʼяти дільницях.

З самого ранку 20 жовтня, коли почалось голосування на виборах, а також на референдумі про європейську інтеграцію, російські медіа публікували відео з дільниць, на яких було видно велетенські черги.

У МЗС Молдови у відповідь зазначили, що вони передбачали можливість переповнення дільниць через спроби організувати незаконне підвезення виборців до них.

«Напередодні виборів ми попередили російську владу про спроби деяких субʼєктів організувати підвезення громадян до виборчих дільниць у приміщенні нашого посольства в Москві. Таким чином, ми вважаємо, що переповненість двох виборчих дільниць у Росії була штучно створена з метою поставити під загрозу виборчий процес», — йдеться в повідомленні.

У міністерстві також підкреслили, що виборчі дільниці в Москві оснащені максимальним числом бюлетенів — по 5 000 для кожної дільниці.

Вплив Росії на вибори в Молдові

Віце-премʼєр-міністр Молдови Крістіна Герасимова заявила, що Росія вклала майже €100 мільйонів у спроби зірвати президентські вибори та референдум про вступ до ЄС.

За її словами, Кремль проводив у Молдові операції з дезінформації та дестабілізації, а також підкуповував виборців. Інші чиновники в Кишиневі останніми тижнями також помічали низку випадків очевидного втручання Росії у виборчий процес у Молдові через саботаж і підкуп голосів.

Тоді як опитування показують, що більшість молдован підтримують вступ до ЄС, Кремль здійснює безпрецедентні спроби зруйнувати демократичні інститути країни. Серед дій Росії — потенційне розпалювання насильства за допомогою зброї, вибухівки та безпілотників, заявив начальник поліції Молдови Віорел Чернаутяну. Він також розповів про очолювані Кремлем плани саботажу за участю понад 300 навчених оперативників, задіяних для провокації протестів перед виборами. За його словами, ці плани координували групи, пов’язані з покійним керівником російської групи найманців «ПВК Вагнера» Євгенієм Пригожиним.

Раніше в жовтні Чернаутяну заявив, що Кремль заплатив майже 130 тисячам людей (5% населення Молдови), щоб ті підтримували проросійських політиків.

Натомість Кремль категорично відкидає звинувачення у втручанні в президентські перегони в Молдові. У РФ тим часом звинувачують уряд Молдови у проведенні «агресивної антиросійської політики» через прагнення країни відійти від Москви та приєднатися до ЄС.