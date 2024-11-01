Повінь в Іспанії. Кількість жертв зросла до 205

Кількість загиблих від повені в Іспанії зросла до 205. Це найбільша кількість жертв від стихійного лиха в сучасній історії країни.

Про це повідомляє The Guardian.

Жителів регіону Валенсія попередили про ризик нових дощів, а на допомогу рятувальникам відправили ще тисячу солдатів.

Зливи, що почалися у вівторок і тривали в середу, спричинили повені на півдні та сході Іспанії — від Малаги до Валенсії. Рівень води сягнув трьох метрів.

Стихійне лихо знесло мости, автомобілі та вуличні ліхтарі. Є зниклі безвісти, але їхня точна кількість невідома. Тисячі місцевих жителів не мають доступу до чистої води, їжі, електроенергії та звʼязку, а в частину найбільш постраждалих районів досі неможливо дістатися. Купи пошкодженого транспорту і сміття заблокували деяких мешканців у власних будинках.