Новини

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $425 мільйонів

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Пентагон анонсував черговий пакет безпекової допомоги для України на $425 мільйонів. До нього ввійшли ракети для ППО, снаряди для артилерії, бронетехніка і протитанкова зброя.

Про це йдеться на сайті відомства.

У новий пакет увійшли:

  • боєприпаси для NASAMS і HIMARS;
  • ракети Stinger;
  • обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
  • боєприпаси класу «повітря — земля»;
  • артснаряди калібрів 155 і 105 мм;
  • ракети TOW;
  • протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • бронетранспортери Stryker;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • медобладнання;
  • обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.

В інтервʼю 18 жовтня Володимир Зеленський заявив, що кожні 2—3 тижні Україна отримуватиме від США пакети допомоги вартістю $500—750 мільйонів. Це допоможе найближчими місяцями посилити українську армію і є частиною плану перемоги.