США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $425 мільйонів

Пентагон анонсував черговий пакет безпекової допомоги для України на $425 мільйонів. До нього ввійшли ракети для ППО, снаряди для артилерії, бронетехніка і протитанкова зброя.
Про це йдеться на сайті відомства.
У новий пакет увійшли:
- боєприпаси для NASAMS і HIMARS;
- ракети Stinger;
- обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
- боєприпаси класу «повітря — земля»;
- артснаряди калібрів 155 і 105 мм;
- ракети TOW;
- протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- бронетранспортери Stryker;
- стрілецька зброя та боєприпаси;
- медобладнання;
- обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.
В інтервʼю 18 жовтня Володимир Зеленський заявив, що кожні 2—3 тижні Україна отримуватиме від США пакети допомоги вартістю $500—750 мільйонів. Це допоможе найближчими місяцями посилити українську армію і є частиною плану перемоги.