США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $425 мільйонів

Пентагон анонсував черговий пакет безпекової допомоги для України на $425 мільйонів. До нього ввійшли ракети для ППО, снаряди для артилерії, бронетехніка і протитанкова зброя.

Про це йдеться на сайті відомства.

У новий пакет увійшли:

боєприпаси для NASAMS і HIMARS;

ракети Stinger;

обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

боєприпаси класу «повітря — земля»;

артснаряди калібрів 155 і 105 мм;

ракети TOW;

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

бронетранспортери Stryker;

стрілецька зброя та боєприпаси;

медобладнання;

обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.

В інтервʼю 18 жовтня Володимир Зеленський заявив, що кожні 2—3 тижні Україна отримуватиме від США пакети допомоги вартістю $500—750 мільйонів. Це допоможе найближчими місяцями посилити українську армію і є частиною плану перемоги.