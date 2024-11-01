Уряд призначив нового освітнього омбудсмана

Кабінет міністрів призначив Надію Лещик освітнім омбудсманом.

Про це повідомили представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук і попередник Лещик Сергій Горбачов.

До цього Надія Лещик очолювала відділ медіа та аналітики Служби освітнього омбудсмана України. Вона має три вищі освіти за спеціальностями: «Державне управління – електронне урядування», «Управління навчальним закладом», «Педагогіка та психологія». Працювала в Ужгородському національному університеті та в Університеті менеджменту освіти.

«Сьогодні рівно пʼять років від того дня, коли 1 листопада 2019 року освітній омбудсман та Служба освітнього омбудсмана почала прийом звернень від учасників освітнього процесу. Це були непрості для всіх нас роки — а далі все так само багато роботи і багато викликів. І саме сьогодні, 1 листопада 2024 року, Уряд підтримав призначення на цю посаду пані Надію Лещик. Вітаю пані Надію і буду підтримувати її у цій складній роботі!» — написав Горбачов.

У серпні Кабмін підтримав звільнення Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмана. У нього 14 серпня закінчився строк трудового договору, який розрахований на пʼять років без права повторного призначення.