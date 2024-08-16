За рішенням Кабміну освітнього омбудсмана звільнили, а очільника Тернопільської ОДА — призначили

На засіданні Кабінету міністрів України ухвалили два розпорядження про кадрові зміни, передає урядова пресслужба.

Урядовці підтримали указ президента Володимира Зеленського про призначення Вʼячеслава Негоди головою Тернопільської обласної державної адміністрації. До цього моменту обовʼязки очільника ОДА Тернопільщини виконував Володимир Важинський.

У 2023 році Кабмін погодив звільнення Вʼячеслава Негоди з посади заступника Міністра розвитку громад та територій України після корупційного скандалу з першим заступником міністра Василем Лозинським про хабар у $400 тисяч.

Вʼячеслав Негода.

До цього Негода працював першим заступником і заступником Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, першим заступником Департаменту забезпечення взаємодії з Верховною Радою України й регіонами та на інших посадах. У 1990—1998 роках був мером Тернополя.

Також урядовці підтримали звільнення Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмана. У нього 14 серпня закінчився строк трудового договору, який розрахований на пʼять років без права повторного призначення.

Сергій Горбачов.

Сергій Горбачов працював вчителем російської мови та літератури в кількох запорізьких школах, був одним із творців ліцею «Логос» у Запоріжжі, директором ліцею і директором школи в Києві, викладав зарубіжну літературу та медіаграмотність.