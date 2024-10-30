Соцмережа X пришвидшила свою систему фактчекінгу

Соціальна мережа X оновила свою систему фактчекінгу Community Notes. Нотатки користувачів з контекстом або передісторією до посту тепер з’являтимуться менш ніж через 20 хвилин.

Про це повідомляють розробники й технологічне видання Engadget.

Як кажуть у соцмережі, після апгрейду нові «блискавичні нотатки» (Lightning Notes) до публікації стають загальнодоступними через 14 хвилин 33 секунди після написання і через 18 хвилин 20 секунд після завантаження самого допису.

Інформація X про оновлення на платформі. Community Notes / X

Раніше систему перевірки фактів від X критикували за повільність, якщо порівняти зі швидкістю поширення фейків. Видання Bloomberg писало, що примітка спільноти на вірусному дописі може з’явитися через кілька годин. Тому її бачить лише частина користувачів, натомість більшість залишається дезінформованою.

Втім, незрозуміло, як часто до постів у X застосовуватимуть саме Lightning Notes. Адже не всі пости, що містять неправдиві дані, негайно позначають для аналізу. Як вказує Engadget, іноді цього взагалі не відбувається. За даними соцмережі, в програмі Community Notes працює понад 800 тисяч співавторів по всьому світу. Очікується, що деяким публікаціям все одно знадобиться більше часу, щоб пройти перевірку.

У квітні 2024 року соцмережа X попередила користувачів, що у них може зменшитися кількість підписників. Розробники планували очистити платформу від ботів і спамерів.

У липні X маркував розслідування Bellingcat про удар російською X-101 по «Охматдиту» як небезпечний контент.

Авторка: Анастасія Могилевець