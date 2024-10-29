Рада погодила звільнення Андрія Костіна з посади генпрокурора

Верховна Рада 29 жовтня погодила звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За були 255 депутатів.

Андрій Костін. Офіс генерального прокурора

Костін подав у відставку 22 жовтня на тлі інцидентів, коли прокурори отримували інвалідність.

Що передувало

На початку жовтня 2024 року суд узяв під варту голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам.

Правоохоронці провели обшуки в кабінеті та за місцем проживання Тетяни Крупи — знайшли мільйони доларів готівкою, а також незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках. Правоохоронці стверджують, що викрили Крупу та її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні.

Згодом видання «Цензор.НЕТ» заявило, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 посадовцю Хмельницької обласної прокуратури.

Генеральний прокурор Андрій Костін призначив службове розслідування щодо надання прокурорам інвалідності. Незабаром після цього керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням.

Тоді ж президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо оформлення фальшивих інвалідностей посадовцям. В указі президента, зокрема, йдеться про те, що всі МСЕК в Україні почнуть ліквідовувати з 31 грудня 2024 року. Рада вже підтримала законопроєкт про вдосконалення процедур проведення МСЕК.