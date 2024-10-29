NYT: У секретній частині Плану перемоги Зеленський просив ракети Tomahawk

Секретна частина Плану перемоги, що його президент Володимир Зеленський презентував західним партнерам, містила пункт про надання Україні ракет Tomahawk.

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела.

Чиновники США в приватному порядку висловили певне обурення Планом перемоги Зеленського, назвавши його нереалістичним і майже повністю залежним від західної допомоги.

Зокрема, за словами джерел медіа, Зеленський запропонував «пакет неядерного стримування», в рамках якого Україна отримає ракети Tomahawk. Співрозмовники NYT вважають, що це є абсолютно нездійсненною вимогою.

Дальність дії Tomahawk становить 1 500 миль (2 414 км), що більш ніж у сім разів перевищує дальність дії ракет ATACMS, які Україна отримала цього року. І США відправили лише обмежену кількість таких систем, заявили високопоставлені американські чиновники.

Співрозмовники медіа кажуть, що Україна також не надала Вашингтону переконливих аргументів щодо того, як вона використовуватиме зброю дальнього радіуса дії. Список цілей всередині Росії значно перевищує кількість ракет, які Сполучені Штати або будь-який інший союзник може поставити без загрози для ракет, призначених для розвʼязання потенційних проблем на Близькому Сході і в Азії, додали джерела.

Джерела The New York Times також розповіли, що Зеленський був приголомшений тим, що президент Байден не надав йому дозволу на використання американських ракет дальнього радіуса дії для ударів у глибині Росії, коли вони зустрічалися у Вашингтоні у вересні. У минулому Байден зазвичай поступався після того, як спочатку відмовляв Україні у наданні зброї, зокрема танків Abrams, винищувачів F-16 і зенітно-ракетних комплексів ATACMS.

План перемоги

16 жовтня президент Зеленський уперше публічно детально представив План перемоги, виступаючи перед українськими депутатами в Верховній Раді. Він містить пʼять пунктів. Перші чотири розраховані на реалізацію під час війни, а останній — після війни.

Запрошення в НАТО ще до завершення війни. Зеленський стверджує, що це стане «свідченням рішучості» і покаже, як партнери бачать Україну в «архітектурі безпеки».

Зеленський стверджує, що це стане «свідченням рішучості» і покаже, як партнери бачать Україну в «архітектурі безпеки». Зміцнення оборони. Цей пункт передбачає продовження операцій Збройних сил України на території Росії та зняття обмежень щодо ударів углиб РФ, спільне з дружніми сусідніми країнами відбиття російських повітряних атак і доступ до розвідданих партнерів.

Цей пункт передбачає продовження операцій Збройних сил України на території Росії та зняття обмежень щодо ударів углиб РФ, спільне з дружніми сусідніми країнами відбиття російських повітряних атак і доступ до розвідданих партнерів. Стримування Росії. Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту держави в майбутньому. Пункт передбачає спільне виробництво зброї, зокрема фінансування Заходом виробництва зброї в Україні.

Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту держави в майбутньому. Пункт передбачає спільне виробництво зброї, зокрема фінансування Заходом виробництва зброї в Україні. Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій проти РФ. В Україні зосереджені цінні ресурси, зокрема уран, титан, літій. Вони можуть посилити Україну і союзників. Україна пропонує підписати спеціальні угоди з ЄС і США про спільний захист, інвестування у видобуток і використання цих ресурсів.

В Україні зосереджені цінні ресурси, зокрема уран, титан, літій. Вони можуть посилити Україну і союзників. Україна пропонує підписати спеціальні угоди з ЄС і США про спільний захист, інвестування у видобуток і використання цих ресурсів. Контингент США в НАТО зможуть замінити українські військові. Після закінчення війни українські військові можуть застосовувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи.

План також містить таємні додатки, які вже передали партнерам. За словами президента, реалізація кожного пункту розрахована на певний часовий проміжок, і якщо розпочати виконувати його просто зараз, війну вдасться завершити не пізніше ніж у кінці наступного року.