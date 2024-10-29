Румунія може почати збивати БпЛА, які перелітають до неї

Міністерство оборони Румунії підготувало законопроєкт, що дозволить збивати безпілотники, які порушили повітряний простір держави.

Про це свідчить документ.

Проєкт закону винесли на обговорення суспільства. Він регулює контроль як пілотованих, так і безпілотних літальних апаратів. Якщо норму ухвалять, Бухарест збиватиме дрони, що незаконно потрапили у повітряний простір Румунії та загрожують життю людей та їхньому майну.

Безпілотники можна буде знешкодити, взяти під контроль або знищити залежно від ступеня загрози. Ліквідуватимуть дрон лише, якщо він атакував або агресивно відповів на перехоплення засобами безпеки.

Законопроєкт також пропонує дозвіл на такі дії системам і літакам союзників, що розміщені у Румунії. Це відповідає договорам про колективну оборону з НАТО і членами ЄС. Брюссель намагається знайти єдиний підхід до БпЛА в усіх країнах блоку, кажуть в Міноборони Румунії.

Європейська країна має спільний кордон з Україною протяжністю 650 кілометрів. Увечері 23 жовтня Румунія оголосила повітряну тривогу в придунайському жудці Тулча через дві цілі, які радари зафіксували в повітряному просторі країни. Міністерство оборони оголосило, що з авіабази в Борчі підіймали два винищувачі F-16 для моніторингу ситуації.

За даними відомства, станом на кінець вересня 2024 в 11 місцях на території Румунії знайшли уламки безпілотників, які впали через атаки РФ на портову інфраструктуру в Україні. Десять з них виявили в Тулчі.

Авторка: Анастасія Могилевець