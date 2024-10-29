Популяція їжаків зменшилася майже на третину за останнє десятиліття

Їжаків перенесли до категорії «near threatened» Міжнародної червоної книги. Вид перебуває у вразливому стані, за десятиліття їхня чисельність у природному ареалі зменшилася щонайменше на 30%.

Про це передає The Guardian.

Донедавна їжаки були поширені в Європі настільки, що перебували в категорії «найменшого занепокоєння» червоної книги. Однак зараз тварини почали зникати через людську діяльність — будівництво, фермерство та прокладання доріг.

Звірі постраждали, зокрема, через зіткнення з автівками та садівництво. Річ у тім, що пестициди, які використовують для догляду за рослинами, вбивають комах. Однак хімікати труять і їжаків, що їдять цих комах.

Фахівці закликають людей дбати про ссавців та займатися екологічним для природи садівництвом. Наприклад, залишати невеликі проміжки в огорожах, щоб полегшити пересування тварин, не використовувати пестициди та виготовляти дерев’яні будиночки.

У Великій Британії кожен четвертий вид ссавців перебуває під загрозою зникнення. Скорочується й популяція багатьох інших тварин — зокрема, перелітних птахів. Вони мігрують до Сполученого Королівства взимку з холоднішого клімату.

За останні 50 років популяції диких тварин у світі скоротилися на 73%. Це називають «катастрофічною» втратою видів.

Наприкінці 2023 року стало відомо, що за останні 120 тисяч років близько 1 430 видів птахів вимерли через діяльність людини. Це вдвічі більше, ніж вважали раніше. Найбільша хвиля вимирання прокотилася в XIV столітті. Основними причинами втрати птахів були вирубка лісів, надмірне полювання, пожежі та інвазивні види.

Авторка: Анастасія Могилевець