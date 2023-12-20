Дослідження: через людей вимерло близько 1 430 видів птахів — це вдвічі більше, ніж вважали раніше

За останні 120 тисяч років близько 1 430 видів птахів вимерли через діяльність людини – це вдвічі більше, ніж вважали раніше.

Про це свідчать нові дослідження, пише The Guardian.

Науковці дізналися про вимирання близько 640 видів птахів за допомогою скам’янілостей або записів. Нове дослідження включає птахів, які вимерли незареєстрованими – учені називають це явище «темним вимиранням».

Щоб підрахувати кількість таких вимирань, дослідники використовували статистичну модель. Вони брали за еталон Нову Зеландію — у цій країні не було жодного невідомого вимирання.

Використовуючи дані Нової Зеландії, вчені підрахували, скільки видів могло мешкати на острові. Потім вони відняли кількість відомих вимерлих птахів і нині живих. Отримана різниця — це види, що вимерли «темно».

Під час дослідження науковці вивчали популяції саме острівних птахів, оскільки вони не можуть далеко мігрувати.

«Острови — найкраще місце для вивчення вимирань: 90% вимирань відбувається на островах, тому що острівним птахам більше нікуди подітися», — сказав автор дослідження.

Найбільша хвиля вимирання прокотилася в XIV столітті. Основними причинами втрати птахів були вирубка лісів, надмірне полювання, пожежі та інвазивні види.

Попередні дослідження тієї ж групи вчених вказують, що світ ризикує втратити ще від 669 до 738 видів птахів протягом наступних кількох сотень років.