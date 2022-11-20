У Папуа Новій Гвінеї знову знайшли палому — цього птаха вважали вимерлим протягом 140 років

У лісах Папуа Нової Гвінеї знову знайшли птаха, який вважався вимерлим протягом 140 років. Перед цим вперше і востаннє науковці задокументували палому у 1882 році.

Про це пише CNN.

Щоб знову побачити рідкісного птаха, співробітники Національного музею Папуа Нової Гвінеї та науковці з Корнельської лабораторії орнітології та Американської організації охорони птахів провели місяць на Фергюсоні — скелястому острові в архіпелазі Д’Ентрекасто біля східної Папуа Нової Гвінеї.

Вони розмістили 12 фотопасток на схилах найвищої гори острова Кілкерран. Ще вісім камер поставили у місцях, де птаха нібито бачили місцеві мисливці.

Лише за два дні до того, як дослідники мали залишити острів, фотопастка зафіксувала палому. Потрібне місце допоміг знайти мисливець Августин Грегорі з гірського села Дуда Унуна.

Грегорі розповів науковцям, що бачив палому у місцевості з «крутими хребтами та долинами». Там він почув характерні крики птаха.

AMERICAN BIRD CONSERVANCY

«Після місяця пошуків, побачивши ці перші фотографії паломи, я почувався так, ніби знайшов єдинорога. Це той момент, про який ти мрієш усе своє життя природоохоронця та спостерігача за птахами», — розповів один з керівників експедиції Джон С. Міттермаєр.