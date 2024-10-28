«Зловили людину, яка мене ненавидить за моє ставлення до України». Премʼєр Словаччини Фіцо заявив про черговий замах на нього

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо стверджує, що на нього знову намагалися скоїти замах. За його словами, це сталося через його позицію щодо України.

Про це він розповів в інтерв’ю Standard.

Політик розповів, що цей інцидент нібито стався 6 жовтня в Дуклі під час урочистостей з нагоди 80-ї річниці Карпатсько-Дуклянської операції. Там були присутні кілька членів уряду і депутатів парламенту, зокрема президент Петер Пеллегріні і сам Фіцо.

«Ми зловили дуже войовничу людину, яка мене ненавидить через моє ставлення до України. Він був зі зброєю, на щастя, він не потрапив у зону, де були ми, політики, а пішов у зону, де були люди. Там він пройшов через раму до металошукача, виявилося, що у нього був повністю заряджений пістолет», — заявив премʼєр.

Він згадав і про минулий замах, зазначивши, що йому тоді «дуже пощастило». Юрая Цинтулу, який виявився нападником, він назвав політичним активістом «певної політичної партії», який «відвідував певні мітинги, де був дуже активним».

Фіцо вважає, що його рішення про замах не було імпульсивним.

«Він тричі приходив на публічні збори, де я також був присутній. Він тричі приходив туди з пістолетом», — сказав Фіцо.

Замах на Фіцо

Замах на Роберта Фіцо стався 15 травня в місті Гандлові під час зустрічі з місцевими жителями. У нього майже впритул кілька разів вистрілив 71-річний Юрай Цінтула. Чоловіка затримали на місці, а Фіцо екстрено гелікоптером доставили до лікарні. Мотивом нападу була незгода з політикою премʼєра, зокрема з відмовою допомагати Україні. Цінтулі може загрожувати довічне увʼязнення.

З лікарні Роберта Фіцо виписали 31 травня.