У Словаччині поліція висунула обвинувачення чоловікові, який стріляв у Фіцо. Йому загрожує довічне

Словацька поліція 16 травня висунула звинувачення 71-річному Юраю Цінтулі який стріляв у премʼєр-міністра Роберта Фіцо.
Про це повідомляє The Slovak Spectator.
Цінтула з міста Левіце, що на півдні Словаччини, висунули звинувачення в убивстві з метою помсти. У разі визнання винним йому може загрожувати довічне увʼязнення.
Наразі нападник перебуває під вартою в місті Нітра, що на заході країни.
Раніше цього ж дня стало відомо, що Цінтула був членом групи, яка брала участь у протесті проти Фіцо та його уряду 24 квітня. Вони приїхали, щоб підтримати Україну і висловити свою незгоду з позицією Фіцо та його уряду щодо війни в Україні та наміром уряду ліквідувати громадський мовник RTVS і замінити його на проурядовий засіб масової інформації.
- 15 травня словацький премʼєр Роберт Фіцо, який виступає проти надання військової допомоги Україні та введення антиросійських санкцій, став жертвою замаху. Нападник зробив пʼять пострілів у главу уряду, коли той спілкувався з місцевими в Гандлові. Три з них влучили у Фіцо. Президент Словаччини Зузана Чапутова назвала замах на премʼєра «жорстоким і безрозсудним».
- 16 травня лікарі повідомили, що Фіцо перебуває у відділенні інтенсивної терапії, його стан важкий.