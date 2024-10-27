Керівник Офісу президента Єрмак: Вибори в Україні пройдуть одразу після війни

Вибори в Україні відбудуться одразу після закінчення війни.
Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів в інтервʼю Corriere della Sera.
За його словами, сам президент України Володимир Зеленський дуже чітко говорить, що хоче, аби голосувати змогли всі солдати, а також біженці за кордоном. Однак сьогодні ресурси мають йти на військові зусилля.
- У червні 2023 року Зеленський заявляв, що вибори в Україні пройдуть після перемоги у війні з Росією. До завершення воєнного стану вони неможливі за законодавством.
- В листопаді минулого року Зеленський заявив, що вибори «не на часі». Мовляв, зараз час оборони й битви від якої залежать долі людей і держави, а не «час вкидів, яких очікує Росія».
- За Конституцією України, наступні президентські вибори в Україні мали б відбутися у кінці березня 2024 року. Але оскільки в країні діє воєнний стан, вибори законно відтерміновують.