Керівник Офісу президента Єрмак: Вибори в Україні пройдуть одразу після війни

Вибори в Україні відбудуться одразу після закінчення війни.

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів в інтервʼю Corriere della Sera.

За його словами, сам президент України Володимир Зеленський дуже чітко говорить, що хоче, аби голосувати змогли всі солдати, а також біженці за кордоном. Однак сьогодні ресурси мають йти на військові зусилля.