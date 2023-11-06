Володимир Зеленський: «Я вважаю, що зараз вибори не на часі»

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 6 листопада заявив, що вибори зараз не на часі.

«Ми повинні визначитися, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави й людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише росія. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. І якщо потрібно поставити крапку в тій чи іншій політичній суперечці й далі працювати лише в єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки й давати суспільству всі необхідні відповіді. Щоб не залишалося простору для конфліктів і чужої гри проти України», — зазначив Зеленський.