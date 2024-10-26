Зеленський підписав закон, який дозволяє ставати офіцерами ЗСУ іноземцям

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 12023, який дозволяє іноземцям і особам без громадянства обіймати офіцерські посади.

Закон передбачає дозвіл іноземцям і людям без громадянства підписувати контракти зі Збройними силами України, Державною спецслужбою транспорту і Національною гвардією й нести військову службу на посадах офіцерського складу.

Також документ пропонує створити Центр рекрутингу іноземців, де вони проходитимуть перевірку. Під час неї планують зʼясовувати:

чи законно людина перебуває на території України;

чи притягали її до адміністративної або кримінальної відповідальності за законами України;

чи повʼязана вона з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України;

а також інші обставини, що можуть перешкодити прийняти таку людину на військову службу за контрактом.

Раніше, 20 серпня, парламент ухвалив закон, за яким іноземці, що воюють за Україну, зможуть отримати українське громадянство.