Іноземці, які воюють за Україну, зможуть отримати українське громадянство — Верховна Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 9585 про правовий статус іноземців і людей без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

Про це повідомили нардепи від фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко та Олексій Гончаренко.

Законопроєкт підтримали 315 депутатів.

Він пропонує дозволити іноземцям і людям без громадянства, які захищають Україну, отримувати посвідки на тимчасове проживання або іммігрувати, навіть якщо їхні документи прострочені. Також закон дозволить отримувати право на тимчасове проживання членам їхніх сімей.

Крім того, законопроєкт пропонує вимагати від громадян РФ і Білорусі, які стали громадянами України, подати документи про відмову від іноземного громадянства протягом року після скасування воєнного стану.

Військові зможуть скласти іспити з основ Конституції України, історії України та української мови протягом двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Розгляд і прийняття заяв про набуття громадянства України від громадян РФ поновлять аж через рік з дня припинення або скасування воєнного стану. Це не стосується росіян, які: