На Київщині через російську атаку загинула людина

У ніч проти 26 жовтня російські війська атакували дронами Київську область. Через ворожий обстріл загинула людина — померла в лікарні.

Про це повідомили в ДСНС.

У Бориспільському районі постраждала дитина 2011 року народження та загинула одна людина. Пошкоджені приватний житловий будинок, гараж, у двоповерховому гуртожитку вибиті вікна.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Пресслужба ДСНС

В Ірпені через падіння уламків загорівся двоповерховий гараж, прибудований до хостелу, а на Обухівщині — крівля будинку. Пожежі вже ліквідували.

Крім того, уночі російський дрон поцілив у багатоповерхівку в Солом’янському районі міста Києва. Там загинула дитина 2009 року народження, шестеро людей постраждали.