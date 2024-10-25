У Києві дрон влучив у житловий будинок, спалахнула пожежа (оновлено)

Ввечері 25 жовтня російський дрон влучив у житловий будинок в Соломʼянському районі Києва.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Внаслідок влучання спалахнула пожежа, пошкоджені квартири на 17, 18, 19 поверхах, додав він. Всі екстрені служби на місці.

О 22:41 Кличко повідомив, що внаслідок атаки постраждали двоє людей. Обом надали медичну допомогу на місці.

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Повітряна тривога в столиці тривала з 20:55 до 21:57.

КМВА також повідомила про падіння уламків на відкритій місцевості в Шевченківському районі. Попередньо, без постраждалих.