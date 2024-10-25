NYT: Китайські хакери могли зламати телефони Дональда Трампа і Джей Ді Венса

Китайські хакери могли зламати телефони, якими користувалися кандидати на пост президента і віцепрезидента США Дональд Трамп і Джей Ді Венс.

Про це пише The New York Times з посилання на джерела.

За словами джерел, слідчі працюють над тим, щоб визначити, які дані з телефонів могли викрасти, якщо таке викрадення було.

Видання зазначає, що інформація з телефонів Трампа і Венса могла мати велике значення для іноземних спецслужб. Дані про те, кому вони дзвонили і писали, як часто спілкувалися з певними людьми і як довго розмовляли з ними, може бути дуже цінною для такого супротивника, як Китай.

Такі дані про комунікацію були б ще кориснішими, якби хакери могли спостерігати за ними в режимі реального часу.

Цього тижня передвиборчий штаб Трампа отримав інформацію, що кандидат у президенти від Республіканської партії та його візаві були серед тих людей в уряді та поза ним, чиї телефонні номери стали мішенню для хакерських атак через проникнення в телефонні системи Verizon.

Джерела NYT розповіли, що цілями також були демократи й, можливо, співробітники кампанії віцепрезидентки Камали Гарріс.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки, і підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

21 серпня Гарріс стала офіційною кандидаткою від Демократичної партії. Її кандидат у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа й Венса.