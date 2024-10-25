Індія і Китай почали відводити війська від спірного кордону в Гімалаях

Індія та Китай почали реалізовувати угоду про припинення військового протистояння на їхньому спірному кордоні в Гімалаях.

Про це пише Reuters.

У межах підписаної угоди війська, які перебували навпроти одне одного у двох точках на кордоні в індійському регіоні Ладакх на заході Гімалаїв, почали відходити, повідомило інформагентству джерело в індійському уряді.

Процес почався в середу і, за словами неназваного високопосадовця індійської армії, має завершитися до кінця місяця.

На полях саміту БРІКС у російській Казані цього тижня також відбулися перші за пʼять років офіційні переговори між президентом Китаю Сі Цзіньпіном і премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді. Угода й зустріч можуть свідчити про найбільшу за чотири роки відлигу у відносинах між двома країнами.

Жодна сторона не оприлюднила подробиці нової угоди, покликаної допомогти покращити політичні й економічні зв’язки після смертоносної сутички між військовими та прикордонниками Індії й Китаю на північному кордоні Індії чотири роки тому. Тоді загинули 20 індійських і четверо китайських військових.