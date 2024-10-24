У Раду внесли законопроєкт про звільнення в запас мобілізованих чоловіків до 25 років

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 12147, що пропонує звільняти в запас чоловіків 18—25 років, які мали статус обмежено придатних і були мобілізовані.

9 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 11379-д, яким звільнила від мобілізації українців віком до 25 років, які мали статус обмежено придатних до того, як його скасували в березні 2024 року.

Спершу в документі була норма про те, що вже мобілізованих чоловіків до 25 років мають звільнити в запас. Однак комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки перед ухваленням закону переглянув своє попереднє рішення і вирішив виключити цю норму.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснював, що рішення прибрати норму про демобілізацію ухвалили через те, що це призведе до обвалу окремих ділянок фронту.

Він також розповів, що було ухвалено відповідну директиву, згідно з якою мобілізованих до 25 років чоловіків не закріплювали на складних ділянках фонду.

Чому в Україні мобілізовували чоловіків до 25 років

В Україні зараз не підлягають мобілізації призовники. Це чоловіки від 18 до 25 років, які не служили в армії, не мають військового досвіду, а також не проходили військову кафедру.

Однак під час постановки на військовий облік деякі чоловіки за станом здоровʼя отримували статус «непридатних у мирний час, але обмежено придатних у військовий». Таких чоловіків переводили з категорії «призовники» в категорію «військовозобовʼязані». Тому під час воєнного стану вони почали підпадати під мобілізацію, навіть якщо їм ще не виповнилося 25 років.