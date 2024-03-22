Рада скасувала поняття «обмежено придатний». Люди з таким висновком мають заново пройти ВЛК

Чоловіки призовного віку, які отримали під час проходження ВЛК висновок «обмежено придатний», повинні заново пройти медичний огляд. Відповідні зміни передбачає ухвалений законопроєкт № 10313, який визначає лише два стани: «придатний» і «непридатний» до військової служби. Повторна лікарська комісія має визначити, до якої саме категорії тепер віднести людину, якщо раніше її вважали «обмежено придатною».

Заступниця міністра оборони України з питань соціального розвитку Наталія Калмикова в етері телемаратону «Єдині новини» зазначила, що це «полегшить життя десяткам тисяч людей»

За її словами, з проханням урегулювати це питання неодноразово зверталися до різних органів влади рідні військових і самі військовослужбовці.

Про що законопроєкт № 10313

21 березня Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про забезпечення прав військовослужбовців і поліціянтів на соціальний захист.

Документ надає можливість перебувати на лікуванні до 12 місяців (зокрема за кордоном) без проходження ВЛК, можливість звільнення військовослужбовців для догляду за хворою дитиною віком до 14 років і відпустки для військовослужбовців у разі народження дитини або після поранення.