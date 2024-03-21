Парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про пільги військовим

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт № 10313 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист».

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт підтримали в цілому 296 депутатів. Перед цим комітет доопрацював документ:

підтримали можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без потреби через чотири місяці проходити військово-лікарську комісію;

встановили на рівні закону грошову виплату в розмірі 15 мільйонів гривень родині військового, який загинув на війні.

Також цей документ передбачає вирішення й інших проблемних питань соцсфери у війську:

можливість одноразової відпустки при народженні дитини зі збереженням грошового забезпечення в повному розмірі;

можливість для поранених військових на підставі рішення ВЛК перебувати на лікуванні за кордоном понад чотири місяці за потреби;

встановлення норм проти дискримінації за статтю та проти сексуального домагання;

дозвіл брати цивільних на посади військових капеланів.

Разом з цим законопроєкт передбачає запровадження нових повноважень для державних органів з питань гуманітарної допомоги, що стосуються обовʼязкової перевірки якості гуманітарної допомоги, яку надають Силам оборони. А ще — встановлює відповідальність за відсутність офіційного контролю якості товарів (предметів) гуманітарної допомоги.