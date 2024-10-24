Посадовців Голосіївського РТЦК викрили на допомозі в ухиленні від призову тисячам чоловіків

Правоохоронці викрили працівників Голосіївського районного територіального центру комплектування (РТЦК) Києва, яких підозрюють у допомозі з ухиленням від мобілізації тисячам військовозобовʼязаних. У них вилучили понад $1,2 мільйона, €45 тисяч готівкою, 11 елітних авто вартістю майже $100 тисяч кожне.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань і Офісі генерального прокурора.

Працівники ДБР затримали трьох посадовців Голосіївського РТЦК і трьох цивільних, яких вважають організаторами схеми ухилення від мобілізації.

За даними слідства, посадовці РТЦК і голова військово-лікарської комісії Голосіївського району створили злочинну групу, що допомагала охочим ухилитися від служби. Голова ВЛК уже мав підозру за аналогічні дії, тому був відсторонений від посади, але продовжив впливати на процеси.

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Організував групу цивільний, який шукав клієнтів, збирав необхідні документи та передавав їх до районного ТЦК. Ціна послуги сягала $2—15 тисяч. Фігурантам повідомили про підозри.

Крім того, у цьому ж ТЦК викрили ще двох працівників, які вносили до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів фейкові дані, що дозволяли ухилятись від військової служби та виїхати за кордон. Їм теж повідомили про підозри.

Санкція статей — до 15 років вʼязниці.