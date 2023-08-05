ДБР затримало начальника Голосіївського військкомату. Він був учасником схеми з переправки чоловіків за кордон

Державне бюро розслідувань затримало у Києві начальника Голосіївського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він був спільником затриманого 3 серпня начальника одного з управлінь штабу Командування Сухопутних військ, якого бюро викрило на корупційній схемі з переправки чоловіків за кордон.

Як повідомляє пресслужба ДБР, затримані начальники оформлювали військовозобовʼязаним чоловікам підроблені документи про непридатність до служби. За це вони просили по $10 тисяч з кожного.

Затриманому повідомили про підозру в незаконному переправленні людей через кордон (ч. 3 ст. 332 КК), за що загрожує до 9 років увʼязнення.