Український олімпійській чемпіон Олександр Абраменко завершує спортивну карʼєру

Український олімпійській чемпіон з лижної акробатики Олександр Абраменко завершує спортивну карʼєру.

Про це Абраменко повідомив «Трибуні».

Спортсмен розповів, що не підписував контракт спортсмена-інструктора. Натомість він пройшов конкурс і підписав контракт старшого тренера штатної збірної команди України з фристайлу акробатики.

Окрім цього, Абраменко обіймає посаду першого віцепрезидента Національної федерації лижного спорту України.

Про те, що Абраменко завершує карʼєру, ще 20 жовтня повідомив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт. Причин цього рішення спортсмена він не уточнив.