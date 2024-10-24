У застосунку «Армія+» запускають онлайн-навчання з військової справи

У застосунку «Армія+» зʼявився сервіс онлайн-навчання, де зібрали верифіковані навчальні матеріали з військової справи. Українські військові зможуть здобувати нові звання навіть у польових умовах.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Авторизованим у застосунку військовим доступні такі курси: «Загальна підготовка», «Побут у польових умовах» і «Безпілотні системи».

Курси розділені на модулі з уроками, після кожного з яких йде тест для перевірки знань, а в кінці курсу — іспит. Інформацію можна буде засвоїти на практиці.

Також в «Армія+» будуть курси «Зв’язок на полі бою» і «Психологічна підготовка».

Застосунок «Армія+» презентували 8 серпня. Його створили за аналогією з «Дією», щоб розвантажити військових від паперової роботи. Там доступні функція ідентифікації особи («Армія ID») та система рапортів (електронні рапорти).