Фінляндія назавжди закриває два пункти пропуску на кордоні з Росією

Фінляндія остаточно закрила тимчасові пункти пропуску «Інарі» та «Парікалла» на кордоні з Росією в Лієксанському районі. Прикордонники знімають позначки про прикордонні пункти.

Про це повідомляє Yle.

Обидва пункти не використовували з 2022 року, однак остаточно закрити їх вирішили лише зараз. Рух через «Інарі» зупинили 1 листопада 2021 року, а через «Паріккалі» 19 квітня 2022 року. Це повʼязано з обмеженнями на експорт деревини до Росії.

«Рішення жодним чином не змінює ситуації, що склалася, і не впливає на місцевих жителів. Це було остаточне рішення про закриття пункту пропуску «Інарі», — заявив заступник керівника прикордонної служби Північної Карелії Самулі Муртонен.

«Інарі» розташований в Північній Карелії, а «Паріккала» — в Південній Карелії.

Керівники прикордонних служб Фінляндії та Росії одноголосно вирішили закрити тимчасові пункти пропуску в жовтні. Як зазначає видання, Росія і Фінляндія можуть домовитися про відкриття нових тимчасових пунктів пропуску.