Фінляндія безстроково продовжила закриття пунктів пропуску на кордоні з росією

Уряд Фінляндії продовжив дію рішення про закриття сухопутних пунктів перетину кордону з росією, термін якого мав закінчитись 15 квітня.

Про це повідомила пресслужба уряду Фінляндії.

У відомстві не зазначили конкретного терміну закриття пунктів пропуску, зазначивши лише, що воно триватиме «до подальшого повідомлення».

Крім того, пункти перетину кордону Хапасаарі, порт Нуйямаа і водний шлях Сантіо будуть закриті для руху прогулянкових катерів з 15 квітня.

В уряді пояснили, що таким чином готуються до того, що використання росією міграції як засобу тиску на безпеку Фінляндії може поширитися і на водний транспорт.

«Це було б небезпечно для тих, хто намагається висадитися на берег, і збільшило б навантаження на морські рятувальні служби», — йдеться в повідомленні.

Що відбувається на російсько-фінському кордоні

Останніми роками Фінляндія готувалася до того, що росія спрямує велику кількість шукачів притулку до кордону. Росіяни вже робили це на фінському кордоні під час міграційної кризи 2015 року.

У листопаді 2023 року прикордонники стали повідомляти, що через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити надзвичайно велика кількість людей, які не мали вʼїзних документів. 15 листопада премʼєр-міністр Фінляндії заявив, що росія допомагає потрапити в країну нелегальним мігрантам, серед яких громадяни рф, країн Близького Сходу й Африки. Через цей сплеск нелегальної міграції Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти на кордоні з росією.

Міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен назвала ситуацію на кордоні загрозливою для національної безпеки.