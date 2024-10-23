Найбільше прокурорів зі статусом інвалідності виявили у Хмельницькій та Черкаській областях

За проміжними результатами розслідування щодо можливих зловживань прокурорів під час отримання груп інвалідності виявили, що найбільший відсоток прокурорів, які мають інвалідність, — у Хмельницькій та Черкаській областях.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Так, на Черкащині 60 прокурорів мають статус людини з інвалідністю, з них 50 отримали його до повномасштабного вторгнення. Частка прокурорів, які мають статус інвалідності, становить 27,4% від загальної кількості працюючих там прокурорів.

У Хмельницькій області такий статус має 61 прокурор або 29,8% від загальної кількості. З них 50 отримали групи інвалідності до повномасштабного вторгнення.

У решті обласних прокуратур та в Офісі генерального прокурора показник прокурорів, які мають статус про інвалідність, не перевищує 10% від загальної кількості. Наприклад, в Офісі генерального прокурора 22 прокурори мають статус людини з інвалідністю. Це 2,5% від загальної чисельності прокурорів, які працюють тут.

Йдеться також, що у 18 прокуратурах частка прокурорів, які мають групи інвалідності, менша за 5% від загальної чисельності, ще у 11 прокуратурах — від 5 до 10%.

По кожному з цих фактів проведуть перевірку та нададуть оцінку як у межах службового розслідування, так і в межах кримінального провадження. Під час розслідування вивчають, чи обґрунтовано прокурори отримували статуси про інвалідність і пенсійні виплати за них.

Що передувало

На початку жовтня 2024 року суд узяв під варту голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам. Під час обшуків у неї знайшли мільйони доларів готівкою, а також незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках. Правоохоронці стверджують, що викрили Крупу та її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні.

Згодом видання «Цензор.НЕТ» заявило, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 чиновнику Хмельницької обласної прокуратури.

Генеральний прокурор Андрій Костін призначив службове розслідування щодо надання прокурорам інвалідності. Незабаром після цього керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням. Уже 22 жовтня генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.

Тоді ж президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо оформлення фальшивих інвалідностей посадовцям. В указі президента, зокрема, йдеться про те, що всі МСЕК в Україні почнуть ліквідовувати з 31 грудня 2024 року — за місяць Міністерство охорони здоровʼя має запропонувати відповідний проєкт.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що МСЕК замінять новою європейською моделлю. За його словами, вона буде цифровою та повністю прозорою. Для цього до 1 листопада міністр охорони здоровʼя має внести всі необхідні нормативні документи та законопроєкти для цього на розгляд уряду — про це також йшлося в указі президента.

Очільник МОЗ вже звільнив керівництво центральної МСЕК і профільного департаменту — її ліквідують до кінця цього тижня.