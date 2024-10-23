США нададуть $20 млрд в рамках кредиту G7. Кошти розподілять для фінансової та військової допомоги

Заступник радника з національної безпеки Білого дому Даліп Сінгх підтвердив наміри Сполучених Штатів виділити $20 мільярдів у межах кредиту від країн G7, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

Про це пише Associated Press.

«Чесно кажучи, нічого подібного ніколи не робилося.Ніколи раніше багатостороння коаліція не заморожувала активи країни-агресора, а потім використовувала вартість цих активів для фінансування захисту потерпілої сторони, поважаючи верховенство права та зберігаючи солідарність», — сказав заступник радника з національної безпеки з міжнародної економіки Дейліп Сінгх.

За його словами, США хоче розділити суму $20 мільярдів на економічну та військову допомогу. Щоб надіслати військову допомогу, знадобляться дії Конгресу країни.

Міністр оборони Ллойд Остін сказав, що доставка до України зброї та обладнання, які обіцяють зараз, може зайняти «тижні або місяці».

Ініціатива з $50 мільярдами

Спершу США та ЄС мали внести по $20 мільярдів доларів, а решту $10 мільярдів розділити між собою Велика Британія, Японія і Канада. Проте пізніше США поставили умови блоку. Cанкції ЄС, завдяки яким російські активи заморожені, мають поновлюватися одностайним голосуванням країн-членів кожні шість місяців. Представник угорського уряду заявив послам ЄС у Брюсселі 16 вересня, що це питання буде розглядатися після виборів у США, запланованих на листопад.

Через блокування Угорщиною запровадження нових санкцій зараз, ЄС не погодив нових санкцій, тому попередньо очікували, що внесок США буде меншим.

Водночас сума від ЄС становитиме до $35 мільярдів. Такий крок, що розширює існуючу програму допомоги, потребував підтримки більшості, а не одностайності, що усунуло право вето Будапешту. Таке рішення вже остаточно ухвалила Рада ЄС.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки. У червні 2024-го країни «Великої сімки» домовились до кінця року надати Україні кредит на $50 мільярдів, гаситимуть його коштом прибутків від російських активів.

Україна вже отримала кілька траншів допомоги коштом прибутків ЄС від заморожених російських активів. А 20 вересня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європейський Союз виділить Україні кредит на €35 мільярдів за рахунок заморожених активів РФ. За день до цього, 19 вересня, вона повідомила, що Європейський Союз виділить €160 мільйонів для підтримки енергетичної безпеки України напередодні зими. Частину суми нададуть із заморожених російських активів.