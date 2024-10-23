Роман Гладкий більше не начальник штабу Сил безпілотних систем

Капітан першого рангу Роман Гладкий, призначений улітку цього року начальником штабу командування Сил безпілотних систем (СБС), більше не обіймає цю посаду.

Про це в інтервʼю «Суспільному» розповів штаб-сержант командування СБС Олександр Ярмак.

«Нам поміняли начальника штабу», — сказав він.

За словами Ярмака, вже призначили нову людину на цю посаду, однак хто це, він не уточнив. Він наголосив, що особисто не знайомий з новим керівником, але «є багато хто з волонтерського руху, хто про нього дає гарні відгуки».

Ще одне джерело «Суспільного» у Силах безпілотних систем підтвердило, що Романа Гладкого нещодавно перевели із СБС, на його місце вже призначено іншу людину. Хто став новим начальником штабу СБС — офіційно поки не повідомляють.

Але «Суспільне» з посиланням на джерела пише, що новим очільником штабу СБС став екскомандир 28 ОМБр полковник Олексій Халабуда.

Що передувало

Скандал з Гладким розгорівся наприкінці серпня, коли нардепка Марʼяна Безугла написала, що Гладковського призначили командувачем СБС попри те, що він не має жодного досвіду роботи з БпЛА, був підозрюваний у державній зраді, шпигунстві та корупції, а також має дружину з російським паспортом, а його донька виступала на змаганнях за Росію. Про це ще у 2018 році писала низка медіа, наприклад Укрінформ.

Наступного дня Генштаб ЗСУ підтвердив призначення Гладкого, заявивши, що він пройшов усі необхідні перевірки Службою безпеки України, має допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності.

3 вересня Гладкого відсторонили від посади, а СБУ ініціювала його спецперевірку. При цьому в СБУ наголосили, що раніше жодних перевірок Гладкого вони не проводили.

11 вересня OSINT-команда «Телебачення Торонто» повідомила, що знайшла у злитій базі Федеральної служби безпеки РФ «Кордон» дані про перетини російського кордону Гладким у 2014 і 2015 роках, коли він, зокрема, служив у Командуванні Військово-морських сил.