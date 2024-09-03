СБУ перевірить керівника Сил безпілотних систем Романа Гладкого. Його тимчасово відсторонили від посади

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ініціює спеціальну перевірку начальника штабу Сил безпілотних систем Романа Гладкого. Його усунули від виконання службових обовʼязків на час перевірки СБУ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Таке рішення ухвалили на засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки.

Роман Гладкий.

Командування Сил безпілотних систем заявило, що Гладкий пройшов перевірку СБУ. Також там запевнили, що він має відповідні досвід та освіту, зокрема проходив спеціалізовану підготовку в Канаді, а з початком повномасштабного російського вторгнення виконував завдання «на різних важливих напрямках».

Однак згодом СБУ повідомила, що не проводила перевірок Романа Гладкого перед призначенням на посаду начальника штабу Командування Сил безпілотних систем, бо не отримувала про це запитів. Згідно із законодавством, на цю посаду призначають за наказом міністра оборони за поданням головкома, процедура не передбачає додаткових перевірок чи погоджень кандидатури Службою безпеки.

Що передувало

Гладкий обіймає посаду начальника штабу Сил безпілотних систем близько місяця — його призначено наказом міністра оборони від 25 липня 2024. З липня 2016 року Гладкий обіймав посаду начальника штабу і першого заступника командувача Військово-морських ЗСУ. У 2018 році його звільнили через «неналежне виконання службових обовʼязків».

Низка медіа, зокрема Укрінформ, писали, що його дружина нібито має російське громадянство і живе в окупованому Криму, а донька брала участь у змаганнях із плавання за Центральний спортивний клуб армії РФ.

Офіційно ж пресслужба ВМС ЗСУ тоді повідомила, що він «зарахований у розпорядження міністра оборони України для визначення подальшого службового становища». А відсторонення Гладкого повʼязане з «виявленими недоліками у службовій діяльності за результатами перевірки Міноборони України однієї з військових частин».